Foredrag om kræft og mental robusthed

Psykolog fra Kræftens Bekæmpelse kommer i Forebyggelsescentret

Kræftens Bekæmpelse i Gladsaxe, vil med et foredrag i Forebyggelsescenteret Søborg Hovedgade 200 torsdag 26. januar kl 19-21, sætte fokus på, hvad mental robusthed er, og hvordan man ’finder kræfter’ til livet med eller efter en kræftsygdom.

Lokalforeningen har derfor inviteret rådgivningsleder og psykolog i Kræftens Bekæmpelse, Peter Genter, til at fortælle om sit udviklingsprojekt.

Det handler kort fortalt om, hvordan man som kræftpatient kan tackle svære belastninger i sit liv og at finde en balance mellem at være syg og samtidig holde fast i hverdagslivet.

Mange kræftpatienter har nemlig svært ved at genfinde en hverdag, hvor sygdommen ikke fylder det hele. Kræft rammer ikke kun den enkelte, men hele familien.

– Den pårørende er som kræftpatienten hårdt belastet både i og efter sygdomsforløbet, og vi oplever, at mange pårørende derfor efterspørger støtte og rådgivning. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det vil kunne gavne rigtig mange pårørende, men det må komme an på en prøve, fastslår Peter Genter.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.