Foxy er nu med i GIF-Gymnastik

Begge foreningers medlemmer har sagt ja til, at Foxy Cheerleaderes indlemmes i gymnastikforeningen

Siden oktober har GIF-Gymnastik og Foxy Cheerleaders arbejdet tæt sammen om, at Foxys aktiviteter blev en del af gymnastikforeningen. Begge foreninger har nu afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor ideen er blevet vedtaget enstemmigt. Begge bestyrelser glæder sig over opbakningen.

– Nu skal vi i gang med en masse praktiske ting, fortæller sportschef i GIF-Gymnastik, Jan Darville.

Allerede nu man taget hul på at lære hinanden at kende både på trænerfronten og blandt de menige medlemmer. Således har TeamGym-instruktørerne holdt nogle træningspas i flikflak for cheerleadernerne.

– Vi glæder os til at se de gode synergier, der helt sikkert vil opstå, siger Jan Darville.

”Foxy” vil stadig være navn for cheerleaderholdene, ligesom træningstiderne fortsætter som hidtil. Foxy træner ligesom TeamGym-gymnasterne i Gyngemosehallen og på Blågård.