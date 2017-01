Gladsaxe-Hero styrkes

Fire mand melder sig under fanerne i aften

Syv point i de sidste tre kampe i efteråret forhindrede at Gladsaxe-Hero gik ind til vinterpausen i en helt håbløs situation i serie 1. Men med 10 point for 12 kampe er der fem point op til at komme væk fra nedrykningszonen.

Da træner Carsten Rust i lørdags havde sine spillere ude til årets første træning, kunne han glæde sig over, at truppen ser ud til at være forstærket væsentligt.

-Martin Nygaard og Patrick Larsen er tilbage, og jeg har været i kontakt med fire gutter, der alle har spillet i Fynsserien. De kommer til træning første gang tirsdags, sagde Carsten Rust, der kun har måttte sig farvel til reservemålmanden Ismet Camdali.

Angriberen Jetmir Zeciri er uden tvivl en af de mest boldbegavede spillere i hele rækken, men har haft det svært, fordi den fysiske form ikke just har været til det niveau.

I lørdags virkede han mere trimmet end i lang tid.

-Der er røget 5 kg, så det går den rigtige vej. Desværre er mit knæ ikke til at være maksimalt med, sagde han.

-Truppen er på 27 mand nu. Den skal skæres ned til 20, og så skal vi spille otte træningskampe, inden det går løs mod Lundtofte 8. april, sagde Carsten Rust.