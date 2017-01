Gladsaxe HG halter sig til topplacering

Meget få spillere kæmper på livet løs på to hold

En fødsel, sygdom og skader har tyndet gevaldigt ud i truppen hos Gladsaxe-HGs kvindelige spillere. Men så har de resterende spillere valgt at kæmpe den berømte legemsdel ud af bukserne.

Og stik mod alle odds er Gladsaxe HG stadig tophold i 3. division. Lige nu på andenpladsen.

I søndags blev det 23-18 hjemme mod 3. holdet fra Ajax. Da de to hold mødtes i efteråret vandt Ajax med 17-16.

Adskillige af Gladsaxe HGs spillere var godt varme, da kampen mod Ajax gik i gang. For de havde lige spillet på 2. holdet mod Rønne, der først trak fra til sidst.

-Når vi er så hårdt presset, kunne vi have valgt at trække 2. holdet, men vi håber, at vi snart har flere spillere til rådighed, siger Bo Ebsen fra bestyrelsen.

Mod Ajax var målmanden Mia Kinsbøl tilbage i den form, der for et par sæsoner gjorde hende til noget specielt. Mette Løser kæmpede som en rasende på fløjen og fik meget ud af det, og Malene Pitre scorede flotte mål – og havde mange skud på stolperne. Kun et væld af hasarderede, lange og kiksede afleveringer i 1. halvleg trak ned i helhedsindtrykket.



AB tabte

I 2. division har AB også haft mandskabsmæssige problemer, så nederlag til 2. holdet fra FIF med 13-19 var til at leve med. AB ligger midt i rækken.