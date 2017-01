Gladsaxe HG slog topholdet

Meget smal trup kæmpede heroisk

Der er mange tomme felter på holdkortet, når Gladsaxe HGs kvinder i 3. division i håndbold spiller for tiden. En fødsel og diverse skader har minimeret truppen. Men de resterende spillere kæmper forbilledligt, og det førte til en sejr over topholdet fra Amager SK torsdag aften i Gladsaxe Sportshal.

Gladsaxe HG vandt 19-17 efter en pauseføring på 10-7.

Med bare ni spillere er der ikke mange udskiftningsmuligheder, og det var ved at koste dyrt i slutfasen.

Gladsaxe HG førte med 18-11 med under otte minutter tilbage, men så slap kræfterne op, og Amager fik reduceret til 18-16 med lidt under to minutter tilbage. Gæsternes Sara Hajji trådte i karakter og fik vist, at hendes niveau er til mere end 3. division. Heldigvis fik Mette Løser scoret til 19-16, så et enkelt mål mere til Amager havde ikke den store betydning. Målvogter Mia Kinsbøl havde en af de dage, hvor det bliver bevist, at en keeper nærmest kan være halvdelen af holdet. De store redninger kom på det helt rigtige tidspunkter. Hun havde en fantomredning, hvor hun endte siddende. Derfra kastede hun bolden direkte ud til en modstander, men så reddede hun også den afslutning. Det kan suge selvtillid ud af modstanderne.

Der var næsten flere skadede holdkammerater end tilskuere til kampen. Med fuldt hold ville Gladsaxe HG være en seriøs kandidat til en direkte oprykning. Nu ligger Gladsaxe med i toppen, men Helsingør har spillet to kampe færre.

Vigtig sejr til AB

I 2. division vandt AB med 28-27 over oprykkerne fra Furesø. Den sejr gav lidt luft i kamp om at undgå nedrykning. Mange klubber er involveret i den strid, så det gælder ikek mindst om at besejre de hold, der ligger dårligere placeret.