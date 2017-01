Gladsaxe ishockeys nye udenlandske håb

Efter sidste sæson sagde Gladsaxe Bears farvel til de tre amerikanere Cam Spiro, Alex Castanzo og Julian Falkow. Nu er der kommet nye

Gladsaxe Bears har haft en kæmpe udskiftning af spillere i denne sæson. Gladsaxe kunne blandt andet sige farvel til amerikanske Cam Spiro, som både var 1. divisions topscorer, og en af grundene til at det gik holdet så godt i sidste sæson.

Flere gamle trofaste spillere har stoppet karrieren, så cheftrænerne Jakob Volf og Göran Karlstrøm har fået forstærkning udefra. Der er hentet to nye amerikanere, Karl Beckman, Timmy Driscoll samt Tomas Cervinek fra Tjekkiet til Gladsaxe, og med det nye hold er der skabt en anden dynamik end sidste år.

En kæmpe chance

Det lå ellers i kortene at de to amerikanere havde påtænkt sig at lægge staven på hylden, men pludselig fik de chancen for at komme til Danmark og forsøge sig med europæisk ishockey.

-Det er simpelthen den bedste beslutning, og jeg har igen fundet glæden ved at spille ishockey og jeg vil nu gerne kunne fortsætte. Jeg kan mærke, at jeg på et tidspunkt gerne vil forsøge mig i Metalligaen. Jeg havde ingen forventninger, da jeg kom. Jeg havde en helt blank tavle og er bare rigtig glad for at spille, og jeg er rigtig glad for at være her, fortæller Karl Beckman, der til jul fik følgeskab af sin gamle studiekammerat, Timmy Driscoll.

Timmy var ellers begyndt en civil karriere i Massachusetts, da Karl og Jacob tog fat i ham og spurgte, om han ikke kunne tænke sig at spille igen.

-Det var egentlig ikke et drømmejob, jeg havde fået ,og da Jacob og Karl arbejdede hårdt på at få mig herover, så var jeg til at overtale. Jeg har altid gerne villet til Europa, så her var en god chance samtidig med, at jeg fik en ny mulighed for at spille ishockey , fortæller Timmy, der synes den største sportsmæssige omvæltning er de større baner, og at man derfor ikke er så fysisk.

Men fysik er der nu kommet ekstra meget af efter at tjekkiske Tomas Cervinek også har meldt sin ankomst hos bjørnene. Han er kreativ og tager allerede nu i en alder af 21 år et kæmpe ansvar for holdet. Han spiller også på det tjekkiske U20 landshold.

-Det er nok det der kendetegner holdet i år og det er, at vi har så mange dygtige spillere. Sidste år havde vi Cam Spiro, som scorede målene. I år er det delt mere ud på hele holdet. Vi har 4 ret jævnbyrdige kæder, så vi er ikke nær så sårbare, som sidste år, fortæller en forventningsfuld Jacob Volf, der med sit hold kommer til at løbe lidt stærkere for at indhente de mange kampe, som holdet ikke fik spillet i efteråret pga. Gladsaxe Skøjtehals beskaffenhed.