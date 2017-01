Gladsaxe Skøjteløberforening vandt to medaljer ved Isblomsten

Selvtilliden er stivet godt af inden de næste konkurrencer

Gladsaxe Skøjteløberforening, GSF, deltog med tre af sine mesterskabsløbere i Isblomsten i Herlev i weekenden.

Isblomsten er en international klubkonkurrence, som har været en tilbagevendende begivenhed gennem mange år med deltagelse af både udenlandske kunstskøjteløbere og dommere. I år var Norge, Sverige, England og Rusland repræsenteret udover størstedelen af de danske mesterskabsløbere.

I Junior damer blev 1. og 2. pladsen besat af hhv. en svensk og en norsk løber, mens Gladsaxes sjællandsmester, Camilla Grue, satte personlig rekord og vandt bronzemedaljen.

Linus Colmor Jepsen, junior herrer, satte også personlig rekord og kom hjem med guld.

Linus er udtaget til de nordiske mesterskaber i starten af marts, og de gode point fra weekendens konkurrence er en god ballast at have med i forberedelserne til the Nordics.

Isabella Michailoff Vestergaard Clausen, Debs piger (12-13 år), lå på en 8. plads efter et lidt usikkert kort program, men tog revanche i det lange program, så hun samlet endte på en 5. plads i den stærke Debs-række.