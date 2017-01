Gladsaxe trækker væksten i hovedstadsområdet

Martin Skou Heidemann fra Venstre har allerede skudt kommunalvalgkampen i gang.

Han er utilfreds med Gladsaxes erhvervspolitik, som hans parti selv har stemt for, og er meget optaget af, hvorfor de tal, jeg præsenterer, ændrer sig fra gang til gang. Der er der en ganske enkelt grund til.

Væksten eksploderer i Gladsaxe, og vi trækker hele tiden nye tal fra blandt andet Danmarks Statistik. Ingen, der kører ind og ud af Gladsaxes fire erhvervskvarterer i myldretiden er i tvivl om, at der er gang i Gladsaxes virksomheder. Trængslen er stor.

Det skyldes, at kommunens virksomheder til sammen er en regional vækstmotor, der er med til at sikre vækst og indtjening i hele hovedstadsområdet. Og ja, tallene svinger, men tendensen er klar, at Gladsaxe er i rivende vækst.

Vi arbejder hele tiden hårdt på at sikre, at alle vores store industrivirksomheder har god velfærd i Gladsaxe og oplever at være i tæt dialog med os som kommune. Men vores erhvervspolitik er bred og mangfoldig og folder også det potentiale ud, der er i de øvrige virksomheder. Det gør os robuste på den lange bane. Det sikrer, at der er arbejdspladser til vores mangfoldighed af borgere.

Den linje har vi lagt sammen i Byrådet i tæt dialog med virksomhederne i Gladsaxe Erhvervsråd. Virksomheder kommer og går. Men vi oplever heldigvis, at hver gang en virksomhed lukker, står der nye virksomheder klar i kulissen for at bringe vækst og arbejdspladser til Gladsaxe. Samtidig falder ledigheden. I perioden fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2016 er ledigheden i Gladsaxe faldet med 27 procent. Og jeg kan forsikre om, at vi ikke hviler på laurbærrene. Vi arbejder benhårdt på at fastholde og fremme den positive udvikling, som vi alle er stolte af.

For det er jo ikke os selv, der har udnævnt os til danmarksmester i jobskabelse. Det er Berlingske Business. Og mig bekendt er Berlingske ikke berygtede for sprede ”fake news”.

Karin Søjberg Holst

Borgmester (S)

Gladsaxe Bladet afslutter hermed denne debat