God start på det nye år

Begynderhold i taekwondo klarede sig fint i Fredericia

Gladsaxe Taekwondo Klubs kamphold drog sidste weekend afsted med seks deltagere til Fredericia, hvor de skulle til kampstævne for begyndere og øvede.

To af dem, Aya og Yunes, stod desværre uden modstander i denne omgang. Resultaterne blev følgende:

• Guld til Carl-Emil efter to kampe der endte hhv. 8-4 og 9-1

• Guld til Oumaima der fik stoppet kampen før tid med cifrene 24-10

• Sølv til Kaihan der havde debut i talentrækken. Han tabte en meget tæt finale der endte 1-3

• Bronze til Sahel der mødte en bedre modstander. Resultatet blev 3-7

Holdets samlede resultat sikrede en 6. plads blandt 29 klubber fra hele landet.