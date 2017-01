Gymnasieelever prøver kræfter med virkeligheden

Facebook er vejen til at få fat i de unge rent politisk

27 elever fra 1. M på Gladsaxe Gymnasium har netop været forbi Byrådssalen på Gladsaxe Rådhus for at præsenterede deres idéer til, hvordan vi får flere unge til at stemme.

Tilhørerne var udover deres to lærere, embedsmænd fra Gladsaxe Kommune, som står for gennemførelsen af det kommende kommunalvalg.

Det er en generel tendens, at unge er mindre tilbøjelige til at stemme ved kommunalvalg end de øvrige aldersgrupper. Ved kommunalvalget i Gladsaxe i 2013 var kun 55,5 procent af de 18-24-årige en tur forbi stemmeurnerne, mens den generelle stemmeprocent lå på 68,4 procent.

Derfor tog Gladsaxe Kommune i mod et tilbud fra samfundsfagslektor Morten Lundberg fra Gladsaxe Kommune om at stille eleverne en opgave om emnet, valg, i forbindelse med faget AT, almen studieforberedelse. Gladsaxe Kommune tog i mod initiativet med kyshånd og inviterede samtidig de unge til at præsentere deres resultater i Byrådssalen for at fremlægge deres projekter.

Morten Lindberg, som var initiativtager til projektet, er meget optaget af at Gladsaxe Gymnasium har mulighed for at sende dygtige elever ud i verden og pleje deres nysgerrighed:

-Det giver en ekstra dimension til undervisningen når vi kan inddrage den virkelige verden. Derfor er det fantastisk, når vi kan samarbejde med kommunen om den type opgaver.

En af de grupper, som var på talerstolen denne eftermiddag var Marc, Helene, Tanveer og Alberte.

– Det er fedt, at det vi laver, bliver hørt af kommunen og derfor rent faktisk kan rykke ved nogle ting og måske få flere unge til at stemme. Det har også gjort, at alle har været super engagerede i projektet, fortæller Marc.

En udfordring

– Der er en udfordring at fange vores interesse. En løsning kunne dels være at anvende sociale medier til at nå målgruppen, dels at inddrage de unge i de beslutninger, der vedrører unge, så vi føler vi har medbestemmelse, mener Alberte.

Ulla Baden, Gladsaxes kommunikationschef var med på tilhørerrækkerne. Hun var imponeret over kvaliteten i elevernes oplæg.

– Jeg bed særligt mærke i, at de unge generelt var enige i, at Facebook suverænt er det sociale medie, vi skal bruge til at nå de unge med, for at få dem til at stemme. Nu tager vi alle guldkornene med i vores brainstorm om, hvilke ideer vi skal præsentere for vores Valgbestyrelse for, når vi mødes med dem i starten af det nye år, konkluderer Ulla Baden.