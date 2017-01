Gymnastik og glæde

TeamGym går i disse år sin sejrsgang over det ganske land. Flere og flere børn og unge er ved at få øjnene op for den fantastiske sport, der byder på bevægelse, fart, tempo, spring, hop og elegance.

Nytårs Cup er et gigantisk ungdomsstævne som fremviser alle gymnastikkens elementer. Men det er også konkurrence, hvor det gælder om at vinde. Alligevel er opbakningen og ikke mindst stemningen på tilskuerpladserne helt enestående. Alle deltagere klappes frem til en god præstation. Og der bliver ikke buhet af konkurrenterne. Hvis der overhovedet var negative vibrationer i nærheden af gymnastikken, må det have været på parkeringspladserne, hvor lovløsheden herskede.

33 timers gymnastik

GIFs Nytårs Cup er en stor logistisk udfordring, men heldigvis stiller mange hjælpere sig til rådighed

Egentlig havde det for nogle af GIF-Gymnastiks mange hjælpere været nemmere at tage soveposen med i sportshallen. De vigtigste tovholdere mødte frem til den traditionsrige Nytårs Cup klokken halv seks lørdag morgen. De slukkede lyset i hallen kl. 22, og mødte frem syv og en halv time senere og tændte for lyset igen. Kl. 22 søndag aften kunne hjælperne efter 33 timers indsats se tilbage på endnu en imponerende Nytårs Cup i TeamGym.

– Det er en fordel, at der er nogle gennemgående personer, som kan samle trådene. Men alle frivillige kræfter kan bruges – om man så blot kan i nogle få timer, så er det alligevel en stor hjælp. Folk har meldt sig til madlavning, førstehjælp, kørsel og billetsalg, fortæller Trine Iversen, bestyrelsesmedlem i GIF-Gymnastik.

Nytårs Cup er et ungdomsstævne, hvor de ældste er juniorer: – Det er meget positivt, at mange af vores gymnaster fra de lidt ældre årgange mellem 17 og 20 år melder sig til at blive dommere. Nogle af dem bliver så bidt af det, at det melder sig til dommerkurser, siger Trine Iversen.

– Det har været en fantastisk weekend med en masse glæde og god gymnastik. Nytårs Cup skal være et glad og hyggeligt stævne, og det er lige præcis den feedback, jeg har fået. Når vi siger, at vi vil være ”Danmarks gladeste forening”, så skal vi selvfølgelig også sørge for at alle andre tager glade hjem fra Gladsaxe, siger formand Hanne-Jette Hinsch, der stolt kunne følge den store indsats fra de frivillige, foreningens medarbejdere, trænere og deltagere.

En sport i fremgang

I 2015 deltog 58 hold i Nytårs Cup. 108 hold var med i 2016, og i år nåede man op på 143 deltagende hold og næsten 2.000 deltagere. Rekorderne falder på stribe i TeamGym, som er i top-3, når det gælder om medlemsfremgang inden for sportsgrene under Danmarks Idrætsforbund.

Nytårs Cup er et af de allerstørste stævner øst for Storebælt, og stævnet bruges af de mange deltagere som opvarmning til de sjællandske og danske mesterskaber. Men selv om TeamGym er populært og har mange udøvere, er der stadig forbløffende få konkurrencer.

GIF-Gymnastik kan akkurat klare afholdelsen af Nytårs Cup i den forholdsvis lille Gladsaxe Sportshal. Skønt man har flere tusinde medlemmer og manpower til at være en af de store aktører på den hjemlige gymnastikscene med endnu større stævner, så lader det sig ikke gøre umiddelbart: – Vi må konstatere, at faciliteterne i Gladsaxe er for små. Der er kun plads til knap 900 tilskuere, og forbundskravet er over 2.000 pladser. Derfor er vi GIF-Gymnastik i gang med at fremlægge visionen for, hvordan Gladsaxe kan blive en stor sportsby, siger Jan Darville, sportschef i GIF-Gymnastik.









Foto: Kaj Bonne. Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk