Gymnastik-succes kræver proffer

Tre fuldtidsansatte medarbejdere skal sikre kvaliteten i gymnastikforeningen

I modsætning til så mange andre foreninger lykkes det for GIF-Gymnastik at fremskaffe de nødvendige frivillige. Foreningen har 2.100 medlemmer, så der er meget at se til på den administrative front. Der er ugentlig over 100 mails, der skal tages stilling til. Der er kontakt til kommunen, der er samarbejde med skoler og institutioner. Der er rekruttering af trænere – og meget, meget mere.

I løbet af 2016 valgte GIF-Gymnastik at ansætte sin første fuldtidsansatte medarbejder i foreningen. Arbejdstiden blev fordelt mellem et trænerhverv og administrative pligter. Men foreningens fortsatte ekspansion gjorde, at man ansatte to nye medarbejdere på fuldtid. Alle tre ansatte – Tina Sørensen, Ditte Salee og Tamara Flage-Andersen – fordeler arbejdstimerne mellem trænerjob og forskellige ansvarsområder i klubben. De fuldtidsansatte medarbejdere aflaster dermed foreningens frivillige ledere, der så kan koncentrere sig om deres egentlige bestyrelsesarbejde.



Udfordringer

Bestyrelsen i GIF-Gymnastik har med sin forøgede volumen store udfordringer: – Gyngemosehallen har vist sit potentiale. Der er så mange muligheder, og vi er langt fra færdige med at udvikle, men ”loftet er nået”. Vi står med kroniske ventelister, og mange vi må sige nej til. På konkurrencesiden er vi gået et godt stykke over, hvad der er et optimalt antal udøvere i hallen for at lave en træning som gør, at vi kan holde os i toppen af dansk gymnastik, siger Jan Darville, GIF-Gymnastiks sportschef.

GIF-Gymnastik kom med et visionsoplæg i 2016 – som tidligere beskrevet i Gladsaxe Bladet. GIF-Gymnastik foreslår, at kommunalpolitikerne kommer i gang med at bygge Gyngemosehallen 2: – Ved at sammenbygge en ny hal med hallerne på Blågård og dermed udnytte de samme omklædningsrum, kan budgettet holdes væsentligt lavere, end det Gyngemosehallen kostede. Et budget på 25 millioner kroner er meget realistisk, mener Jan Darville.