For første gang arrangerede AB Håndbold en diskoaften under den årlige julecup

Der værnes om traditionerne i AB Julecup, men det er ikke ensbetydende med, at nytænkning er afskaffet i et af Sjællands største håndboldstævner. Som et helt nyt tiltag arrangerede AB Håndbold denne gang en diskoaften på Buddinge Skole. Til tidens rytmer med spotlights og dunkel belysning tog spillerne hinanden hånd i hånd uden bold og dansede henover gulvet i skolens gymnastiksal.

Afviklingen af en håndboldturnering med 143 hold – hvoraf de 40 hold overnattede i Gladsaxe – kræver en større logistisk plan. Heldigvis er mange af de 200 frivillige gengangere fra de foregående år. De frivillige ved simpelt hen, hvad de skal lave. Ansvaret er naturligvis uddelegeret til mindre grupper og enheder, som sørger for kampafvikling, overnatning, bespisning tre gange i døgnet og transport mellem hallerne.

De 1.600 håndboldspillere fik ud over diskodansen som sædvanlig tilbudt andre fritidsaktiviteter mellem kampene. De kunne både svømme i Gladsaxe Svømmehal og bowle i Gladsaxe Bowlinghal.