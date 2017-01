Halløj på Borgmesterkontoret II

Den er ikke kun gal med socialdemokraternes erhvervspolitik – den er også helt gal med borgmester Karin Søjberg Holst omgang med tal.

Det var en ”korrekturfejl” beklager borgmesteren, at hun fik angivet, at der var 414 nye virksomheder i kommunen i 2014. Det burde rettelig være i 2016, siger hun nu og henviser til en ny rapport.

Desværre fortsætter borgmesteren med at snyde på vægten. For der står ikke noget om 414 nye virksomheder i 2016. I rapporten står der 258 nye virksomheder i 2014. Borgmesteren tager altså fejl af både årstal og antal.

Desværre siger rapporten også, at i Gladsaxe overlever færre virksomheder end andre steder. Men det glemmer borgmesteren fuldstændigt.

Det går ikke meget bedre med andre fakta. Tidligere har borgmesteren påstået, at der blev skabt både 6.000 og 7.000 jobs. Ifølge rapporten blev der i 2010-2015 skabt 5.667 arbejdspladser i Gladsaxe. Overdriver borgmesteren?

For mig er det klart, at erhvervslivets vækst især skyldes Novo. Jf. rapporten taber Gladsaxe arbejdspladser inden for bl.a handel. Ikke helt uforståeligt når man læser om kommunens behandling af købmanden på Søborg Hovedgade.

Borgmesterens læserbreve de forgangne uger har tydeligt vist at borgmesteren ikke har forstået hvordan erhvervslivet i Gladsaxe hænger sammen. Væksten drives af Novo og kommunens politik skaber ikke resultater.

Enhver kritik afvises med en stadig strøm af tal, der modbevises af borgmesterens egne referencer.

Martin Skou Heidemann

(Venstre)