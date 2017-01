Halløj på borgmesterkontoret III

Væksten er gået i stå i Gladsaxe Kommune. Men det bekymrer åbenbart ikke borgmester Karin Søjberg Holst (A), der de seneste uger gentagende gange har givet forkerte oplysninger, om hvordan det går med erhvervslivet.

I stedet for at erkende problemerne og finde en løsning, så forsøger man at tegne et glansbillede af situationen.

På kommunens Facebook skriver man gladelig – og jeg citerer: ”Gladsaxe er Danmarksmester i jobskabelse. Siden finanskrisen er der kommet 17 procent nye arbejdspladser til Gladsaxe, og det rækker til en flot førsteplads blandt landets kommuner, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd”.

Guderne må vide, hvad de laver på det borgmesterkontor. De læser i hvert fald ikke de rapporter fra AE som de citerer fra. Ikke bare er Gladsaxe væk fra førstepladsen. Vi er ikke engang i top 20 for den sags skyld. Vi er kort og godt ikke i nærheden af at være Danmarksmester i jobskabelse.

Væksten det seneste år er på sølle 1 procent i Gladsaxe Kommune. Væksten gået totalt i stå i Gladsaxe. Unægtelig langt fra det glansbillede, som borgmesteren forsøger at tegne.

Jeg forstår simpelthen ikke, at Socialdemokratiet og borgmester Karin Søjberg Holst bliver ved med at levere såvel forkerte oplysninger som tegne glansbilleder af situationen. Gladsaxe trænger til en erhvervspolitik, der virker. Socialdemokraterne og Karin Søjberg Holst er ikke de rigtige til at stå i spidsen for kommunen.

Martin Skou Heidemann (Venstre)

Søhuse 1, Bagsværd