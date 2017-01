Hvor skal vi være

Idrætsarrangementer afslører enorme parkeringsproblemer ved Gladsaxe Sportshal

At sige at parkeringsreglerne bliver overtrådt, når der er store sportsarrangementer ved sportshallerne på Vandtårnsvej eller i skøjtehallen, er en underdrivelse.

Der parkeres lystigt uden for de optegnede båse, og der kunne rulle mange, mange penge i kommunekassen, hvis man var emsige nok.Da der forrige weekend var Nytårs Cup i gymnastik i Sportshallen lød vurderingen på 3.500 tilskuere i løbet af dagen.

Så kreativiteten hos bilisterne var stor. Og det gik bl.a. ud over den lille skateboardplads ved siden af skøjtehallen, hvor et par drenge måtte give fortabt.

Skulle ishockeyholdet komme til ære og værdighed og komme i den bedste række, og skulle AB Gladsaxe få succes med fodboldholdet og rykke i Superligaen, vil trafikken formentlig bryde totalt sammen i området.