Ingen grund til dispensation

I en artikel 10. januar i Gladsaxe Bladet argumenterer arkitekt Frederik Juul for, at der skal gives dispensation for tildækning af Menys facadevinduer ud mod Søborg Hovedgade.

En af Danmarks mest berømte arkitekter er Jan Gehl. Han er verdensberømt for sine undersøgelser af hvorfor nogle byrum giver folk lyst til at opholde sig i dem, mens man haster forbi andre offentlige byrum. Han bliver derfor hyret til forbedring af mange byrum rundt omkring i verden, bl.a. af New Yorks byrum. En af de ting han fremhæver, som gør byrummene mere menneskevenlige, er bl.a. bevarelse af vinduesfacader, der gør at folk stopper op og har lyst til at opholde sig længere tid på stedet. Det giver liv, hvilket igen giver øget handel i en gade. Det er stik modsat, det man anbefaler i artiklen.

Det er godt, at Forvaltningen i Gladsaxe Kommune holder fast og ikke giver dispensation. Der er kommet alt for mange facadeløse bygninger, som gør gaderne kedelige.

Artiklen hævder samtidig, at facaden er blevet mere spændende efter renoveringen. Det er vist en sandhed med modifikationer. Tidligere var der blomsteropstillinger uden for forretningen, hvor der tit var nogen, der stoppede op – inklusiv mig selv – for at kigge på varerne. Nu er der ingenting, der får én til at blive. Man haster bare forbi de blafrende skilte og tillukkede vinduer.



Marit Kristiansen

2860 Søborg