Jazzet nytårskoncert i kirken

Søborg Kirke og Gladsaxe Jazzklub arbejder sammen

Jazz i kirker er tit et enormt hit. Senest demonstreret i Bagsværd Kirke, da Bobo Moreno var blandt de optrædende for en fyldt kirke.

Nu sker der også noget i Søborg Kirke 8. januar.

Gladsaxe Jazzklub og Søborg Kirke har endnu engang fundet sammen om et musikprojekt. Denne gang er det med jazzimprovisation over nordiske sange og salmer. Nytårskoncerten bliver jazzklubbens første i jubilæumsåret 2017.

Musikelskere i Gladsaxe kan glæde sig til en swingende jazzkoncert med afsæt i nordiske salmer – og den gode historie. Mads Granum Kvintet byder 2017 velkommen med koncert i det over hundrede år gamle kirkerum.

Orkestret har eksisteret i mere end 10 år, udgivet 3 anmelderroste album og givet mere end 150 koncerter i Danmark, Norge og Tyskland. Foruden jazzklaver spiller Mads Granum rytmisk kirkeorgel, og han har bl.a. optrådt med Marie Carmen Koppel, Cæcilie Norby, Bobo Moreno og Alberte.

Med sig har Mads Granum kontrabassisten Thomas Ovesen, der har spillet med de største internationale jazznavne, trommeslageren Ricco Victor og saxofonisten Mads Hansen.

Kvintettens kvindelige vokalist, Regitze Glenthøj, har som sanger og skuespiller flere års erfaring på den musikalske scene – bl.a. i Les Misérables, My Fair Lady og Chess in Concert.