Karin Søjberg Holst stopper

Borgmesteren går ind for Trine Græse som ny spidskandidat

Borgmester Karin Søjberg Holst (A) meddelte i går sin vælgerforeningsformand og sin kredsorganisation, at hun ikke stiller op til kommunalvalget i november i år.

Karin Søjberg Holst har været borgmester siden sommeren 2002, da hun afløste Ole Andersen, der døde af et hjertetilfælde. Hun har være medlem af byrådet siden 1978.

Hun fylder 72 år 1. februar.

”Hermed vil jeg gerne meddele, at jeg ikke genopstiller som borgmester ved valget i 2017.

Det har ikke været nogen nem beslutning, for det har været og er stadig et arbejde, som jeg brænder for.

Der er så mange spændende og gode ting i gang, tidlig indsats, fremtidens skole, indsatsen på demensområdet, UCC/Blaagaard,

udvikling af erhvervsområderne, fastholdelse og tiltrækning af arbejdspladser, Hovedstadens Letbane,

ja jeg kunne blive ved, skriver hun i brevet til de berørte parter.

Jeg sætter stor pris på det tillidsfulde samarbejde, som vi har i den socialdemokratiske gruppe,

og som jeg har med kredsorganisationen og Søborg og Gladsaxe vælgerforening.

Vi har nået store resultater sammen.

Men nu er tiden kommet til at træffe beslutningen om ikke at genopstille.

Vi har en demokratisk proces i organisationen, hvor borgmesterkandidaten skal indstilles og vælges på kredsgeneralforsamlingen. Denne proces respekterer jeg fuldt og helt. Med mit lange og nære kendskab til og samarbejde med Trine Græse, vores gruppeformand, vil jeg dog sige, at jeg vil være helt og aldeles tryg ved Trine som den nye borgmesterkandidat. Trine er gjort af et særligt stof, med politisk tæft, redelig, ordentlig og robust. Det er vigtige egenskaber at have, når man skal få det brede samarbejde til at fungere med både alle i byrådet og i al almindelighed.”