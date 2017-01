Kommunalt bureaukrati når det er værst

De må have god tid på Gladsaxe Rådhus. Det gælder både politikere og embedsmænd, når man har tid til at bestemme, hvordan facader på butikker skal se ud. Senest er det Meny på Søborg Hovedgade, som har fået den kommunale smagsdommeri at føle.

Menys forbrydelse er, at de har sat folie op på deres vinduer. Noget som de ikke må for den kommunale designmanual. At Fakta på Søborg Hovedgade så har folie på alle deres vinduer, så man ikke kan se ind i butikken – og sådan har det været i flere år – stopper naturligvis ikke det kommunale bureaukrati.

Skatteborgerne i Gladsaxe skal ikke betale for kommunalt smagsdommeri om, hvordan en butik skal se ud. Butikkerne vil selvfølgelig indrette deres butikker, så flest mulige kunder får lyst til at komme i deres butik og handle.

Fremfor at bruge tid på regler om butikkernes facader burde byrådet bruge tid på, hvordan man skaber de bedste vilkår for butikshandlen i Gladsaxe. I mange år har byrådet haft en politik om, at man vil nedlægge parkeringspladser i Gladsaxe, og dermed gøre det sværere for kunderne at komme til butikkerne. Hvis Gladsaxe skaber bedre parkeringsforhold for kunderne på Søborg Hovedgade, så flere vil handle på Søborg Hovedgade fremfor at tage i storcentrene.

Når Byrådet pålægger de handlende flere regler om, hvordan deres butik skal se ud, betyder det øgede omkostninger for butikkerne og højere priser for kunderne.

Hvis politikerne ikke skaber bedre forhold for de handlende, risikerer vi at handelslivet i Gladsaxe vil forsvinde.

Henrik Sørensen

Folketingskandidat (k)