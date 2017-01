Kvinderne holder vægten

Flere og flere kvinder er begyndt at dyrke vægtløftning, og sådan er det også i Bagsværd Vægtløftnings Klub

Til de kommende danske mesterskaber i vægtløftning konkurrerer kvinderne for første gang om officielle mesterskabs medaljer fra Danmarks Idrætsforbund. Tidligere har kvinderne kun kunnet vinde guld-, sølv- eller bronzemedaljer udsat af Dansk Vægtløftnings-Forbund. Den ny opgradering er en blåstempling af kvindernes indmarch i den mandsdominerede sport.

Crossfit-bølgen, der har stået på i årevis i fitness- og motionscentre, har haft en afsmittende effekt på den gamle, traditionelle sport, hvor mange klubber har rystet støvet af sig og taget imod de mange nye medlemmer.

Bagsværd Vægtløftnings Klub har også kunnet mærke kvindernes indtog. Klubben har i øjeblikket syv kvinder, der deltager i konkurrencer.

– Så mange har vi ikke haft tidligere, men det er blevet okay at dyrke denne ”mandesport”, siger Simon Darville, der ud over at være klubbens bedste mandlige vægtløfter også er medlem af klubbens bestyrelse.



Medaljefavoritter

Et par af Bagsværd Vægtløftnings Klubs kvinder har da også forhåbninger om at vinde DIF-medaljer ved danmarksmesterskabet i februar. Både den 23-årige Mette Fasmila Pedersen (i klassen op til 69 kg) og 25-årige Amanda Manfeld Simonsen (op til 63 kg) har DM-guld hængende derhjemme: – Vi håber, at vi kan blande os i guldkampen igen, siger de begge.

Mette og Amanda kommer ikke oprindelig fra Bagsværd: – Men vi hørte om, at man var i gang med nogle spændende tiltag og et helt særligt vægtløftningsmiljø herude, så derfor meldte vi os ind, fortæller de. Mette kommer fra Vægtløftningsklubben Viking i Kastrup, mens Amanda blandt andet har dyrket crossfit i Hellerup.

Tilbud til unge

– Lørdag den 11. februar starter et nyt træningshold for unge mellem 12 og 18 år. Det bliver Mette og Amanda, som skal træne de unge – både drenge og piger, men naturligvis håber vi, at netop disse to kan lokke endnu flere unge piger til at prøve vores sport, siger Simon Darville.

– Vi kan give de unge både den teoretiske og den praktiske baggrund, fortæller de kommende trænere. Til hverdag læser Mette idræt på August Krogh Instituttet, og hun vil læse dansk som bifag, mens Amanda har taget en bachelor i socialvidenskab på RUC: – Og så vil jeg gå imod regeringens anbefalinger og tage en ny bachelor i historie og psykologi, siger Amanda.

Både Mette og Amanda har oplevet forudindtagede holdninger, når de i omgangskredsen fortæller, at de dyrker vægtløftning: – Men det er nu så småt ved at blive mere accepteret, at piger og kvinder kan dyrke styrkesport. Det vigtigste er også, at det giver værdi for os, at vi dyrker vægtløftning. Det er ikke så vigtigt, hvad andre tænker, mener Bagsværds medaljehåb på spindesiden.

Bagsværd Vægtløftnings Klub har også nogle juniorpiger. Caroline Gernsøe går i 2.g og har været medlem i tre og et halvt år: – Jeg spillede både tennis og badminton, men fik problemer med knæ og ryg. Min far undersøgte, hvilke muligheder der var, så derfor blev jeg medlem herude.

Jasmin Agertoft på 15 år går i 10. klasse på den internationale skole Rygaard: – Det er sjovt at komme her. Jeg kommer fra crossfit, som jeg også stadig dyrker, siger Jasmin, der næste år skal på Idrætsefterskolen Ubby.