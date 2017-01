Landsholdsdebut til ung Bagsværdrytter

Bronzemedalje ved konkurrence i Holland

For det lokale cykeltalent Thomas Rald Kaspersen startede 2017 på bedst tænkelig måde. Han blev udtaget til Banelandsholdet for ryttere under 19 år til et stort internationalt stævne i Holland i den netop overståede weekend. Forberedelserne til stævnet bød på to dages intensiv træning i Ballerup Superarena og overnatning i Idrættens Hus.

”Det var vildt hårdt og lærerigt at blive trænet af landstræneren i et så koncentreret forløb – men også sjovt” siger Thomas Rald Kaspersen.

At komme med på en landsholdstur var et af årets store mål og Thomas Rald Kaspersen fortæller at det faktisk var lige ved at gå galt:

”Landsholdstræningen startede før forventet, og jeg havde ingen ny banecykel så der var lidt panik. Heldigvis tryllede Claus og Brian i min lokale cykelbutik Cykelkrogen i Bagsværd og jeg havde en ny cykel to dage før træningen gik i gang” ,siger Thomas Rald Kaspersen.

Stævnet i Holland hedder ”Young talents – the Next Generation”. Kongedisciplinen er 4 km for hold hvor Thomas og de 4 andre ryttere fulgte i fodsporene på det flotte danske resultat i Rio i samme disciplin med en bronzemedalje i det stærke felt.

”Det var hårdt for mig, må jeg indrømme. Det gør virkeligt en forskel at være med på den store scene, hvor alle er lidt bedre og kravene lidt større end jeg er vant til” siger Thomas Rald Kaspersen, og fortsætte ”så jeg var rigtig glad for, at vi kom på podiet i 4 km. Jeg har lært meget, som jeg kan bruge i den kommende sæson både på banen og på landevejen – det glæder jeg mig til”

Næste år kører Thomas for Team Pythonpro.com – Velowear – et team der har som målsætning at blive blandt de allerbedste i Danmark.