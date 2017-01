Langtidsledige skal også i job

Kan vi virkelig ikke gøre det bedre med hensyn til at få langtidsledige i arbejde, når alle muligheder står åbne?

23. januar så vi en glædelig nyhed på TV2 Lorry, hvor det fremgik, at Gladsaxe var en af de 12 kommuner, der var bedst til at skabe nye arbejdspladser efter finanskrisen. Det kan kun glæde os, der har kæmpet for at gøre Gladsaxe til en erhvervskommune.

Hvis Gladsaxe havde været ligeså dygtig til at få ledige i arbejde på de arbejdspladser, der blev skabt efter finanskrisen, ville min glæde ingen ende tage. Jeg ville benytte mig af disse spalter til at takke alle.

Sandheden er, at selvom vi er dygtige til at tiltrække virksomheder til vores kommune, er vi langt fra ligeså succesfulde til at placere vores langtidsledige i jobs. De bedste 10 kommuner havde et fald på 45,3% i antal kontanthjælpsmodtagere i 2016, hvorimod Gladsaxes resultat i samme periode var alene 7,9 %. Allerød Kommune havde oplevet det største fald på 54,6 % i antallet af kontakthjælpsmodtagere. Der kan være et hav af forklaringer på, hvorfor vi er så ringe i forhold til de bedste kommuner.

Vores beskæftigelsesindsats skal være mere dynamisk og arbejde mere virksomhedsrettet. Jobcentret skal ikke blot udøve myndighedsopgaven. Jeg vil arbejde for, at Jobcentret i højere grad skal tilstræbe at bedrive rådgivende og vejledende service og borgerrettet differentieret indsat. Det vigtigste mål må være at få ledigheden ned og selvforsørgelsen op.

Lone Yalcinkaya

Medlem af Gladsaxe Byråd

for Venstre