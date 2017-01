Der er dybest set ikke det, som en laser ikke kan frembringe

Brugen af laser bliver mere og mere populært. Anvendelsesmulighederne er talrige for ikke at sige uendelige. Det går lige fra øjenoperationer til andre kirurgiske indgreb, der kræver den allerstørste præcision, til overskæring af hårde materialer, til mærkning, gravering og gengivelse af eksempelvis foto. Det er i sandhed laser uden pjalter.

De seneste år har åbenbaret laserens fleksible funktionalitet for masserne, og det kan ingeniørfirmaet Finn R. Jacobsen ApS på Laurentsvej i Bagsværd tale med om. Finn R. Jacobsen – eller mere populært bare kaldt Laser-Finn – har oplevet en så voldsom vækst, at det netop har udløst Børsens gazellepris.

– Det er ikke hverdagskost, at det sker for én, som fik sit næringsbrev i 1971, griner Finn R. Jacobsen, der med ingeniørens præcision fortæller, at det skete hos politimesteren i Glostrup den 7. november dengang for 45 år siden.

Finn R. Jacobsen havde sin første virksomhed i Brøndbyøster, siden på Bagsværd Hovedgade, inden han rykkede videre til Laurentsvej. Her har firmaets agentur af Universal Laser Systems for alvor taget fart de seneste år. Faktisk sælger han de lasermaskiner, som han overhovedet kan nå. Laserne går som varmt brød.

– En ordentlig lasermaskine ligger i prislejet mellem 100.000 og 150.000 kroner. Det er måske mange penge, og det er også muligt at købe billigere maskiner fra Kina, men det kan jeg bestemt ikke anbefale. Jeg kender mange, der har fortrudt, at de i første omgang tænkte på at holde omkostningerne nede, siger Finn R. Jacobsen.

I folkeskolen

To skoler i Gentofte Kommune har allerede indkøbt lasermaskiner, og otte andre låner lasermaskiner til brug i undervisningen: – Jeg vil gerne være med til at udbrede kendskabet til lasermaskinernes muligheder. Derfor giver jeg dem råd og vejledning og udlåner udstyret gratis, hvis bare jeg får dækket udgifterne i forbindelse med transporten af maskinerne, siger Finn R. Jacobsen, der endnu ikke har oplevet den samme interesse fra skolerne i Gladsaxe Kommune.

– Men for nylig lånte jeg en maskine ud til et arrangement på Grønnemose Skole, hvor nye ideer blev præsenteret i det, som de kaldte for Fremtidens Skole, siger Finn R. Jacobsen.

Lasermaskinerne er perfekte til at bygge dele til samlesæt. Finn R. Jacobsen viser modeller af Eiffeltårnet, flyvemaskiner, dinosaurer og en ukulele, inden han demonstrer, hvor let det er at overføre for eksempel et navn skrevet på papir, og derefter lasergraveret i træ. Det tog vel et minut tid og virkede – selv for en lægmand – ret enkelt.

Selv om 3D-printeren har opnået en vis form for popularitet, så har de på ingen måde kunnet fravriste lasermaskinerne førertrøjen.

Lasermærkning er ved at slå an i forbindelse med tyverisikring, fordi man relativt enkelt kan sørge for at sikre sine genstande. Også når der skal skrives utroligt småt – helt ned til 1 punkt – så er lasere uundværlige, som for eksempel når der skal skrives serienumre i Oticons små høreapparater.

Labelfabrikation

Familien Jacobsen råder på Laurentsvej 28. Datteren Taja Jacobsen, der er uddannet akademiøkonom, driver agenturet af Primeras labelprintere, og mor og hustru Mette styrer firmaets kontor.

Salget af laserprintere er også i hastig fremgang, og laserprinterne er geniale til at udskrive labels i mindre oplag. Alligevel fik Taja Jacobsen en opgave, hvor chokoladegiganten Marabou skulle bruge nogle labels til et markedsfremstød, og det klarede Taja så godt, at Marabou bruger ideen i andre fremstød. Labelfabrikationen er særlig velegnet til flasker, pakker osv.

Den 30. november var familien Jacobsen til gazellekåring i Tivoli Hotel & Congress Center, hvor blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen hyldede de danske vækstvirksomheder.



Finn og Taja med nogle af de ting, som de har fabrikeret med lasermaskine og laserprinter.

Foto: Kaj Bonne.



Taja, Mette og Finn R. Jacobsen sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen under gazelleprisuddelingen.

Foto: Privat.