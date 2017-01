Lidt maling vil hjælpe

Lokalhistorisk Forening kommer med bøn til kommunen

Rundt omkring i kommunen står diverse kilometersten der angiver afstanden til Nørreport.

På grund af diverse byggerier har der været problemer med nogle af stenene, der har været fjernet for at blive sat tilbage. Det gælder bl.a. 8 km stenen, der stod på hjørnet af Søborg Hovedgade og Hagavej, hvor der blev opført et etagebyggeri.

Nu er byggeriet taget i brug, og stenen er sat tilbage. Fjernet få meter fra det oprindelige sted.

9 km stenen står ved Hesteskoen tæt på Buddinge Rundkørsel.

-Og så har vi 10 km stenen på Buddinge Hovedgade over for Stubmarken. Stenen er større end de øvrige, netop fordi den angiver 10 km. Og den kunne godt trænge til at blive shinet op, siger Arne Fogt, formand for Lokalhistorisk Forening.

-10 km stenen er ”pyntet” med graffiti, der bør fjernes ,og så bør 10-tallet males op, siger Arne Fogt.