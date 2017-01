Henrik Sørensen skrev i forrige nummer om, hvad han kaldte ”Kommunalt bureaukrati når det er værst”. Og i sidste uge udtalte en sikkert dygtig arkitekt, Frederik Juul sig om, at kommunen bør give Meny dispensation til at dække deres vinduer til med folie.

Jeg tror faktisk, at vi alle er interesserede i det samme. Nemlig en flot Søborg Hovedgade med butikker og masser af liv. Men hvad tiltrækker folk? Jeg tror på, at liv avler mere liv, og derfor betyder det noget, om man kan se det liv, der allerede er, for eksempel når man ser ind af butiksvinduerne. Det er sjovere at se på folk og varer i butikkerne fremfor på en lukket facade med plakater, hvor der står Meny, Netto eller

noget andet.

Henrik Sørensen var selv med for en del år siden til at sætte fokus på en forskønnelse af kommunen med regler for skiltning m.v., men det er åbenbart ligegyldigt nu. Nu er det bare bureaukrati! Lokalplanen for Meny siger, at der slet ikke må sættes folie på vinduerne. Det har vi gjort Meny opmærksom på, og vi lagde op til en dialog for at finde et kompromis. Men købmand Per Mikkelsen siger nej til andet, end det vi kan se i dag. Trafik- og Teknikudvalget har derfor besluttet at give Meny en dispensation til at dække op til 1/3 del af deres vinduer med folie. Så kan vi måske få en Meny med en facade, der ikke bare er tålelig, men spændende og indbydende.



Ole Skrald Rasmussen (A),

formand for

Trafik- og Teknikudvalget