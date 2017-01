Ludwig kom på skrump

Hjælp kæledyret med at holde den slanke linje

Nytårsforsættet står på vægttab. For mange, mange danskere, der gør klar til et nyt og bedre liv. De kan teoretisk set tage ansvar for sig selv.

Men når det gælder dyrene, så må ejerne træde i karakter og begrænse kalorierne og/eller skrue op for motionen.

Og nu kan man få gode råd om alt fra kost til træning i Maxi Zoo Søborg, når butikken afholder sunde uger frem til uge 6 med sjove konkurrencer, vægtvogterne for hunde samt generelt fokus på sundhed og velvære for kæledyr.

Det er ikke kun os mennesker, der lider af overvægt og livsstilssygdomme. Et stigende antal kæledyr døjer også med overflødige kilo og dårlig form, der kan medføre alvorlige følgesygdomme og forringe deres livskvalitet. Maxi Zoo Søborg starter derfor året med sunde uger frem til uge 6, hvor man bl.a. kan deltage i sjove konkurrencer om sunde lækkerier, tilmelde sin hund Maxi Zoos vægtvogterprogram samt få masser af gode råd og vejledning generelt om kost og træning til netop ens kæledyr.