Manglende bredde kostede dyrt igen

Gladsaxe HGs damer tabte til reservehold

Der var ni spillere til disposition. Deraf to målvogtere. I slutfasen måtte Mette Løser trække sig ud af kampen med næseblod efter en uheldig tackling. Så var udskiftningsmulighederne blandt markspillerne opbrugt.

På den baggrund kunne det ikke undre, at Gladsaxe HGs damer fra toppen af

3. division i håndbold gik ned i onsdagens udekamp mod HIKs reservemandskab, der består af forholdsvis unge, letbenede spillere. HIK vandt med 26-20 efter en føring på 9-8 ved pausen.

Gladsaxe HG var helt væk i begyndelsen af kampen, hvor HIK kom på 3-0, men det lykkedes dog at stramme op på tingene, så det begyndte at ligne en jævnbyrdig kamp.

Den nybagte mor Louise Herlevsen forsøgte som udskiftningsleder at peppe spillerne op i pausen, men lynhurtigt trak HIK fra, og så var den kamp afgjort.

Gladsaxe HG spiller torsdag kl. 20.00 hjemme mod topholdet fra Amager SK. Hvis Gladsaxe HG havde alle sine spillere til rådighed i god form, kunne det måske blive em spændende kamp, men lig nu ser det sort ud.