Musik på mange måder

Et væld af stilarter præsenteret i løbet af weekenden

Gladsaxe Symfoniorkester lagde for lørdag med en koncert i Haraldskirken – der i den grad akustisk og stemningsmæssigt passede til orkestret.

Søndag fulgte Randers Kammerorkester på med den traditionelle nytårskoncert i salen på Grønnemose Skole, og ovre på Telefonfabrikken havde seks amatørorkestre travlt med at spille jazz af den slags, der appellerer til at vippe med fødderne.

Alt var som det skulle være ved den meget velbesøgte nytårskoncert, hvor det i år var barytonen Thomas Storm, der stod for det sanglige i både den mere seriøse afdeling, men så sandelig også i den muntre ende.

Publikum fik lige en lille opgave med at genkende et tema, som Gounod havde komponeret. Det blev brugt til en tv-serie for mange, mange år siden. Og en del blandt publikum kunne nok pludselig se Alfred Hitchcock silhuet for sig.

Der var også fint fremmøde i Haraldskirken, hvor klarinettisten Peder Krabbe var solist.

Og på Telefonfabrikken blev der både spillet og danset til den store guldmedalje. Her havde Gladsaxe Amatør Jazzforening inviteret.



Der var god kontakt mellem musikerne på scenen og publikum nede i salen på Drop In på Telefonfabrikken.

Foto: Kaj Bonne.



Dansen gik lystigt til de muntre jazztoner, der virkelig appellerede til at komme ud på gulvet.

Foto: Kaj Bonne.



Thomas Brandt stod for det vokale ved nytårskoncerten i Grønnemosehallen og modtog stor hyldest. Foto: Kaj Bonne.



Koncertmester Clara Richter-Bæk morede sig over Thomas Brandts muntre sang som afslutning på første halvdel af koncerten. Foto: Kaj Bonne.