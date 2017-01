Når beholder en får en på låget

Affaldsbeholdere går af og til i stykker ved afhentning

Gladsaxeborgerne er gode til at samle affald og sortere det i de beholdere, der blev introduceret for nogle år siden. Men nogle af dem oplever, at beholderne går i stykker, når de har været en tur i den rysteanordning, der skal sikre, at alt affaldet kommer ud.

– Vi har registeret i gennemsnit 15 skader pr. uge svarende til at der er opstået skader efter 0,3% af tømningerne. Langt de fleste skader vedrører lågene, men også skillevæggene går i stykker eller bliver rystet løs. Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når materiel går i stykker. Men vi har knap 18.000 beholdere ude hos borgerne, og når vi sammenligner med andre kommuner, er det et forventeligt omfang af skader, vi oplever, siger Malene Matthison-Hansen, der er projektleder i kommunen.

-Når man oplever, at en beholder er i stykker – for eksempel ved at låget er faldet af – kan man indberette det på vores hjemmeside: gladsaxe.dk/affald, under selvbetjeningsløsningerne nederst på siden: PROBLEMER MED AFFALD. Normalt vil beholderen blive udskiftet eller repareret inden for 14 dage.

Plast er en voldsom belastning af miljøet, så jo mere der samles, jo bedre. Mange oplever, at beholderne ikke kan rumme al plasten.

Men det er der også råd for.

– Etageejendomme kan bestille mere materiel. Det kan man ikke, når man bor i parcel -eller rækkehus, det ville også blive meget pladskrævende. I stedet må man stille en eller to ekstra klare sække med plast ved siden af beholderen den dag, den bliver tømt, så tager skraldemanden den med, siger Malene Matthison-Hansen.