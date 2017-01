Ny erhvervsforening vil præge fremtiden

Gladsaxe Erhvervsby har allerede holdt de første arrangementer og flere kommer til

Ideen blev lanceret i efteråret under Gladsaxe Erhvervskonference af direktør Peter Sørensen fra Dyrup A/S (også kendt som PPG Industries). Og Gladsaxe Erhvervsby er navnet på den ny forening for Gladsaxe Erhvervskvarter, og Peter Sørensen er blevet foreningens første formand.

– Vi vil udvikle området, så det bliver et attraktivt sted for investorer at bygge nyt, et attraktivt sted for virksomheder at etablere sig, og et attraktivt sted for eksisterende og kommende medarbejdere at arbejde, siger Peter Sørensen.

Gladsaxe Erhvervsby henvender sig til ejere, lejere og andre med erhvervsmæssig interesse for Gladsaxe Erhvervskvarter. Allerede den 27. oktober hold man dialogmøde, og det næste dialogmøde finder sted den 18. januar, hvor emnet er trafik. Den 6. april er der planlagt et møde om deleøkonomi.

– Vi vil få Dansk Industri til at fortælle om deres nye rapport om deleøkonomi for virksomheder, siger Anne Hertz Dahlgren fra Gladsaxe Erhvervsbys sekretariat.

Kommunen hjælper

Gladsaxe Kommune har indledningsvist været med til at søsætte foreningen og bistået med arbejdskraft, så foreningen bliver det forum, hvor virksomhederne, medarbejdere og andre interessenter taler med hinanden, så de sammen kan skabe en fælles fremtid. Samtidig er der kort vej til kommunen, hvis der for eksempel opstår trafikale udfordringer. Den kommende letbane skaber ny udvikling i området. Den udvikling vil foreningen være med til at præge.

Gladsaxe Erhvervsby er et af de ældre erhvervsområder i kommunen: – Vi har også sat fokus på at udvikle byrummet, for hvis vi skal være ærlige, så ser det noget nedslidt ud visse steder. Vi kunne godt tænke os at skabe uderum, hvor folk kan mødes og gå eller løbe en tur. Sidst, men ikke mindst vil vi ”brande” Erhvervsbyen, så vi kan tiltrække attraktive virksomheder og engagerede medarbejdere til vores virksomheder, lyder det fra Peter Sørensen.