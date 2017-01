Nytår med flere fyrværkeriskader end i fjor

1.406 opkald til 1-1-2 mod 1.215 ved forrige årsskifte

Næsten 100 mennesker kom uheldigt ind i det nye år med en fyrværkeriskade. 98 fyrværkeriskade alt i alt i hele landet er en stigning med næsten i tredjedel i forhold til sidste år, og vidner også om et mere travlt nytår i det danske akutberedskab. I år har vagtcentralerne sendt i alt 1153 ambulancer, akutlægebiler og akutbiler på vejene, mens de tre akutlægehelikoptere har været på vingerne 3 gange.

Tal fra landets fem regioner er indsamlet af Region Sjællands AMK-Vagtcentral, og her lyder meldingen, at den samlede travlhed har ligget over normalen.

Tallene er opsamlet pr. timer fra kl. 18.00 nytårsaften og frem til 06.00 nytårsmorgen. 1406 gange blev der trykket 1-1-2, hvor det har handlet om akut sygdom eller tilskadekomst. Det er flere end sidste år, hvor 1215 ringede 1-1-2.

Det udløste 1153 antal udrykninger med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler. Det er flere end sidste år, hvor der var 1006 kørsler. Sidste år kom akutlægehelikopterne ikke i luften på grund af kraftig tåge. I år var vejret ikke en hindring og det betød 3 flyvninger, to i Nordjylland og en i Midtjylland.

Region Sjællands AMK-Vagtcentral melder desuden om mindst 98 skader på landsplan, der vurderes at være på grund af fyrværkeri. Heraf 38 øjenskader og 27 håndskader. Dermed er der her tale om en stigning i forhold til sidste år, hvor der var cirka 75 fyrværkeriskader. For øjenskader er der tale om 10 flere skader på landsplan, mens der er en enkelt håndskade mere.

På en nytårsaften er der cirka fire gange flere opkald til 112 om skader og sygdom, sammenlignet med en almindelig dag. Hovedparten af 112 opkaldene bliver typisk modtaget i tiden efter midnat. Det er AMK-Vagtcentralerne (AMK står for Akut Medicinsk Koordinering), der modtager alle sundhedsrelaterede opkald viderestillet fra politi eller brandvæsen. På AMK-Vagtcentralerne sidder sundhedsfagligt personale, der modtager, vurderer og prioriterer de mange opkald. Ved en del af opkaldene er der alene behov for råd og vejledning og ikke nødvendigvis en udrykningskørsel med ambulance.

Nytåret 2016/17

112-opkald og udrykninger til sygdom og skader, heraf formodede fyrværkeriskader:

Region Hovedstaden

112-opkald: 497

Udrykninger: 415

– Heraf ambulance: 379

– Heraf lægebil: 36

Fyrværkeriskader: 55

– heraf øjenskade: 18

– heraf håndskader: 16