Nytårscup eksploderer i popularitet

Der bliver dyrket TeamGym fra tidlig morgen til sen aften både lørdag og søndag i Gladsaxe Sportshal

144 hold deltager i Gladsaxe Idræts Forenings traditionelle Nytårscup, der afvikles i den kommende weekend i Gladsaxe Sportshal. Dermed sætter GIF-Gymnastik en ny imponerende deltagerrekord på over 1.500 aktive.

TeamGym er en af de hastigst voksende idrætsgrene i Danmark, og GIF-Gymnastik er blandt frontkæmperne herhjemme. Det gælder både på arrangør- som deltagersiden. GIF-Gymnastik har nu 21 TeamGym-hold, og foreningen kan som den eneste i Danmark stille med hold i samtlige konkurrencepuljer.

Nytårscuppen afspejler da også den imponerende medlemsudvikling. I 2015 deltog 58 hold, og sidste år nåede man op på 108 hold. De første gymnaster på gulvet er Ringsted IFs mikropiger, der starter lørdag morgen kl. 6.30 med opvarmningen. Derefter går det slag i slag for de 74 deltagende hold i mikro, mini og junior frem til kl. 20.40, når GIFs juniorpiger slutter af i trampetten.

70 hold er med søndag. GIFs U8 piger indtager gulvet kl. 6.30 for at varme op, og stævnets sidste hold i konkurrence er Vedbæks U15-piger kl. 19.50.

– Vi har næsten 100 frivillige i gang fra fredag eftermiddag til sent søndag aften, fortæller GIF-Gymnastiks formand Hanne-Jette Hinsch om det store TeamGym-stævne, der er det største øst for Storebælt.

I 2016 fulgte 2.500 tilskuere stævnet i Gladsaxe Sportshal, og der er ingen grund til at tro, at interessen er faldende, så mon ikke GIF-Gymnastik også sætter publikumsrekord?