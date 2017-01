Og der blev lys

Bagsværd Station har fået gennemgribende ansigtsløftning

Det var bidende koldt, men der var meget at varme sig på, da Bagsværd Station fredag morgen blev genindviet.

Indgang og trappearealet er gjort meget lysere, der er sat store billeder af Bagsværd Sø på væggene op til perronerne.

-Bagsværd Station har i de seneste måneder gennemgået en omfattende renovering. Det er sket i et tæt samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og DSB., sagde borgmester Karin Søjberg Holst i sin tale.

-Nu er det blevet en moderne og imødekommende station, der er en naturlig del af Bagsværds bymiljø.

Taget mellem sporene er blevet fjernet, og trappetårnet og store dele af stationen er blevet renoveret.

Stationspladsen foran er også blevet udstyret med nyt, flot spotlys på betonsøjlerne, og et 120 meter langt lysende bånd på brokanterne.