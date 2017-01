OL venter forude – måske

To taekwondodrenge fra Værebro arbejder målrettet på at komme i eliten

Når Daoud Ahmad på 13 år om nogle år er blevet student, vil han gerne læse til dyrlæge – eller måske læge.

Lillebror Ibrahim på 10 år har ikke lige tænkt så langt, men han virker også som en gut, der kan drive det vidt.

Når de to brødre fra Værebro ikke har travlt med at lave lektier og passe skolen inde på Nørrebro, så bruger de en masse tid på at dyrke taekwondo i Rødovre, og de mange timer har båret frugt. De har klaret de prøver, der skal til for at kunne tage det sorte bælte på, og de har markeret sig meget positivt ved både nationale og internationale stævner.

– Selv om vi går til

taekwondo i Rødovre og i privatskole på Nørrebro, så har vi en masse venner i Værebro og Bagsværd, fortæller Daoud, der ligesom Ibrahim begyndte at gå til taekwondo for fem år siden.

De har valgt at melde sig ind i klubben i Rødovre, fordi man der går ind for den del af sporten, der er baseret på kamp og fuld kontakt, mens man i andre klubber satser på den tekniske variant.

Selv om udøverne pakkes godt ind med hjelm og handsker og veste, kan man godt komme ud for knock outs.

Det har Ibrahim faktisk prøvet ved en turnering i Berlin, hvor han ramte sin modstander, der blev båret væk.

Umiddelbart lyder det ikke så godt, men drengenes far Suhail Ahmad lader sig ikke påvirke.

Risici ved alt

– Der er risici i så mange sportsgrene, og det er noget, der meget sjældent sket. Ydermere er reglerne anderledes i Danmark, så det ikke kan gå så voldsomt til før senere, pointerer han. Drengene træner ca. fire gange om ugen, så Suhail har travlt med at køre sine drenge frem og tilbage. Oven i det hele kommer der så diverse stævner. Daoud og Ibrahim stiller op i det meste i Danmark.

Selv da der blev holdt juleferie i Rødovre var drengene i gang. De mødtes med andre kæmpere fra andre klubber, og så trænede man sammen.

– Træningen er meget varieret, og den er meget intens, for der er ikke plads til at slappe bare den mindste smule af, når man er i kamp. Kampene varer typisk 2×2 minutter, og så er koncentrationen 100 procent, slår de to drenge fast.

De trænes af blandt andre Jesper Rosen og Lennart Theilgaard, der gennem årene har været blandt de bedste kæmpere i Danmark lige som de har været med til de største stævner.

Ambitionen er om adskillige år at komme med til de største konkurrencer, og de to drenge ved godt, at vejen er lang og trang og kan byde på modgang.

– Jeg mødte en modstander, der var så meget bedre end mig, at jeg var helt chanceløs og tabte klart. Det påvirkede mig virkelig psykisk, og jeg havde svært ved at komme i gang igen, men nu kæmper jeg videre, siger Daoud.

– Når den slags sker, skal vi jo gå ind og støtte og opmuntre, siger Suhail Ahmad.

Både Ibrahim og Daoud har også gået til springgymnastik. Det var i Herlev, men her blev kravet også så stort, at tiden ikke slog til, og så måtte man vælge og det blev så taekwondosporten, der vandt.



Daoud på 13 år arbejder målrettet med sine ting – både i skolen og i taekwondoklubben – og kan måske blive en rollemodel for de andre børn og unge i Værebro.

Foto: Privat.