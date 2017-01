Overfaldsmænd dømt

To unge mænd blev idømt ti måneders fængsel for overfald på avisbud i Høje Gladsaxe

I onsdags idømte retten i Glostrup to unge mænd på henholdsvis 18 og 20 år ti måneders fængsel for røveri og overfald. Endvidere blev de to mænd fra Somalia idømt en betinget udvisning af Danmark.

De blev dømt for røveri og overfald på et avisbud tidligt om morgenen den 3. september i Høje Gladsaxe. Gerningsmændene havde stjålet avisbuddets knallert, mens hans var inde i en opgang. Da han ville have sin knallert tilbage, blev han overdænget med slag og spark.

Gerningsmændene var også tiltalt for at have forsøgt at stjæle avisbuddets halskæde, men det fandt retten dog ikke bevist. De to idømte udbad sig betænkning og har nu mulighed for inden den 25. januar at anke byrettens dom.

Københavns Vestegns Politi havde i efteråret registreret 32 overfald på avisbude, men siden de to gerningsmænd blev varetægtsfængslet henholdsvis den 11. oktober og 9. november, har der ikke været flere overfald på avisbud.