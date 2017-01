P-skilt laves om

Susanne Damsgaard skrev i forrige nummer, at hun syntes, at det opsatte p-skilt med 30 min. parkering hele døgnet ved det nedlagte lægelaboratorium på Søborg Hovedgade 120 ikke længere var nødvendig og burde nedtages.

By- og Miljøforvaltningen er enig i, at skiltet er for restriktivt i den nuværende situation. Derfor vil det snarest blive erstattet med et nyt skilt med 1 times parkering i dagtimerne 8-18 hverdage (8-14 lørdage) og fri parkering resten af døgnet.

Det vil både give handlende mulighed for at parkere og samtidig give borgerne i området mulighed for natparkering.



Britt Vorgod,

Afdelingschef By,

Gladsaxe Kommune