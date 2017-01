P-skilt uden effekt

I forbindelse med at lægelaboratoriet på Søborg Hovedgade 120 er blevet nedlagt fra 1. januar 2017 og posthuset er ikke – eksisterende, er jeg af den opfattelse, at det opsatte p-skilt med tilladelse til 30 min, parkering – døgnet rundt hele året – .er uden effekt

Det er ganske frustrerende at være vidne til, at parkeringspladserne står tomme det meste af døgnet. Det med baggrund i at der jo ikke er særlig mange p-pladser i forvejen til brug for beboerne i området.

Så jeg opfordrer til at skiltet tages ned.

Susanne Damsgaard

2860 Søborg