Kilometersten shines op

Arne Fogt (formand for Lokalhistorisk forening) har fuldstændig ret, da han i sidste uge skrev, at 10 km.-stenen på Buddinge Hovedgade kan trænge til at blive shinet op. Vi vil snarest sørge for at rense stenen for graffiti. Og til foråret vil vi sørge for at få malet tallet op, så det ser

ordentligt ud.



Britt Vorgod Pedersen

Afdelingschef By