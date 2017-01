Fint fremmøde til Falcks nytårsparade

De landsdækkende organisationsændringer hos Falck førte til et brud på nytårstraditionerne hos Falck i Gladsaxe. Normalt holdes paraden den 31. december, men paraden blev rykket frem til årets næstsidste dag.

– Det er dejligt at se, at så mange er mødt frem alligevel, konstaterede Finn Heise, områdeleder brand. Finn Heise var selv nytårstaler ved paraden. På sidelinjen blev dette fulgt af mange af stationens ansatte med familiemedlemmer, borgmester Karin Søjberg Holst og flere byrådsmedlemmer og samarbejdspartnere inden for politi og kolleger fra både Falck og beredskab.

I sin gennemgang af 2016 kom Finn Heise ind på organisationsændringerne, der blev gennemført i 2016, hvor fem Falck-regioner er blevet til to – hhv. en øst- og en vestregion.

– Lokalt på Station Gladsaxe betød denne ændring ikke det store, da vi stadig med mere end 200 medarbejdere er repræsenteret ved brand, ambulance, liggende og siddende sygetransport, krankørsel og centralværksted. Dog med selvstændig ledelse i enhederne, fortalte Finn Heise, der har fået overdraget matrikelansvaret for den samlede station efter tidligere områdeleder Steen Michael Nielsen, der har fået ansvar for den daglige ledelse i Trafikcentret.

Brandenheden på station Gladsaxe består af 18 fuldtidsansatte og 20 deltidsansatte brandfolk 16 områdereddere som afløser andre brandfolk på øvrige brandstationer: – I er alle dedikeret til opgaverne, uanset om det er på stationen eller ude i marken. I blev kaldt ud til flere end 700 opgaver i 2016, heraf har der været omkring 82 udkald til deltidsstyrken, sagde Finn Heise.

Ved paraden holdt også Preben Sonne, faglig leder for assistance, en tale om årets arbejdsopgaver, ligesom Finn Heise indledningsvist oplæste redningsdirektør Lars

Vesters nytårstale.