”Pengemaskinerne” holder ved skolerne

Uheldsramte veje prioriteres højt

Når politiets personale i ATK-vognene (Automatisk trafikkontrol) møder på arbejde om morgenen, sendes de tre første hold ud til skoler for at kontrollere, at der køres efter reglerne, når eleverne møder ved 8-tiden.

Senere på dagen har ATK-vognene primært placeringer på de 55 mest belastede veje i Vestegnens politikreds.

Og de har ofte travlt med at dele ”hilsner” ud til bilisterne, der overtræder færdselsreglerne.

Og så kommer kritikken om, at der bare er tale om pengemaskiner, og at politiet burde koncentrere sig om de vejstrækninger, hvor uheldene og ulykkerne sker.

– Men det er jo lige det, vi gør, siger Erik Andersen fra politiets trafikafdeling.

– Jeg forstår da godt, at det er irriterende at få en hilsen fra os, så man skal betale for at køre for stærkt, men det er jo stadigvæk op til bilisterne at lette foden lidt fra speederen, siger han.

At der er markante problemer blev understreget for alvor ved en kontrol på Klausdalsbrovej i forrige uge, hvor det blev til 49 klip i kørekortet på den strækning, hvor eleverne fra Kvikmarkens Privatskole eventuelt skal krydse vejen.

Politiet meddelte på Twitter, at man ville komme tilbage dagen efter, og her var antallet af forseelser reduceret til 10.

-Det er ofte deprimerende at se, hvordan forældre opfører sig trafikalt, når de skal køre deres børn i skole. Så parkeres der til højre og venstre, for de skal liiiiige sætte deres barn af, og nogle gange skal de liiiiige følge barnet helt ind i klassen, mens bilen står ulovligt parkeret, siger Erik Andersen.

-Ud over kontrollerne ved skolerne og de uheldsramte strækninger, så kontrollerer vi også ved vejarbejder, og så får vi en del henvendelser fra borgere, der klager over, at der køres for stærkt lige der, hvor de bor.

Set fra et trafikmæssigt synspunkt er der altså ofte tale om nærmest deprimerende oplevelser, men der er heldigvis også positive episoder, hvor forældrene tager færdselsreglerne alvorligt.