Pernille Blume er Årets Sportsnavn

Gladsaxesvømmeren hædret med statuette og 75.000 kr.

På scenen i Jyske Bank Boxen i Herning overrakte H.K.H. Kronprins Frederik lørdag aften en statuette og en check på 75.000 kroner til Gladsaxesvømmeren Pernille Blume som de synlige beviser på, at hun er Årets Sportsnavn 2016.

Hæderen falder efter et år vildt 2016 for Pernille Blume. Først gik svømmeren fra Gladsaxe på frivillig svømmepension efter at have mistet lysten og motivationen til at svømme. Få måneder senere genoptog Pernille Blume karrieren, og den 14. august kunne hun to gange samme aften træde op på OL-medaljeskamlen på Olympic Aquatics Stadium for først at modtage en guldmedalje for sejren i 50 meter fri og sidenhen en bronzemedalje for indsatsen i 4×100 meter medley.

På lidt over 24 sekunder, fra 50 meter-disciplinen blev skudt i gang, til hun slog hånden i bassinkanten, svømmede den dengang relativt ukendte dansker sig ind i rampelyset, og til Sport 2016 kronede hun et nærmest eventyragtigt år med at blive kåret til Årets Sportsnavn 2016.

”Af hjertet tak til alle jer derude,” sagde en både stolt og rørt Pernille Blume efter kåringen som Årets Sportsnavn 2016.

Prisen som Årets Sportsnavn uddeles af DIF og Jyllands-Posten.