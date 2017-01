Politikontrol på skoleveje

Mange trafikanter kører for stærkt på skoleveje

I denne uge vil alle landets politikredse gennemføre færdselskontrol på skolevejene. Det skal gøre vejene mere sikre og være med til at forebygge at børn og unge kommer til skade, når de går eller cykler til og fra skole.

Der køres for stærkt på mange skoleveje, hvilket skaber utryghed og farlige situationer for de mange børn, der færdes på vejene. Derfor sætter politiet ind med en landsdækkende kontrol på landets skoleveje til på fredag. Da politiet i august kontrollerede trafikanterne på skolevejene, blev 6.202 bilister sigtet for at køre for stærkt.

– Der er for høj fart involveret i mange trafikulykker. Netop nu hvor det er mørkt, og sigtbarheden er dårlig i morgen og eftermiddagstimerne, er det ekstra vigtigt at være opmærksom og overholde fartgrænserne. Derfor gennemfører vi kontrollerne på skolevejene i den kommende uge for at passe på skolebørnene, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Under kontrollerne vil politiet også holde øje med at de cyklende skolebørn overholder færdselsreglerne og passer på sig selv i trafikken. Politiet vil f.eks. tjekke om børnene taler i håndholdt mobil, mens de cykler, har husket cykellygterne og at de ikke går eller cykler over for rødt.

Teenagere er udsatte i trafikken

Politiets kontroller kommer samtidig med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden gennemfører kampagnen ”Teenager i trafikken”. Kampagnen har fokus på, at over ti gange så mange 16-årige kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken som 6-årige. Det viser tal fra Vejdirektoratet.

Hvis det skal ændres og teenagerne skal blive mere sikre i trafikken, så spiller deres forældre en afgørende rolle.

– Mange teenagere har meget andet i hovedet end trafiksikkerhed. De tager nogle chancer eller glemmer at fokusere på omgivelserne, når de f.eks. cykler sammen med deres venner. Derfor er det vigtigt, at vi forældre også taler trafik og laver aftaler med vores store børn om deres adfærd i trafikken. Det har en effekt på de unge, og gør dem mere sikre på vejene, siger Gitte Aagaard, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

De unge lytter til forældrene

Selv om mange unge måske laver himmelvendte øjne og vrisser, hvis forældrene minder dem om at huske hjelmen, droppe mobilen og huske cykellygterne, når de cykler, så virker det, når forældrene blander sig.

Det viser en undersøgelse blandt 540 unge i alderen 13-16 år, som Promonitor har lavet for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i 2016. I undersøgelsen siger de unge selv, at deres forældre har dobbelt så stor indflydelse på deres opførsel i trafikken, end vennerne har.

– Det nytter noget, når vi som forældre blander os og minder børnene om, hvordan vi forventer, at de opfører sig i trafikken. Selv om teenagerne ser ud som om, at de ikke hører efter, så lytter de til de voksnes budskaber og kan blandt andet bruge det til at sige fra overfor vennerne, siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden.

På det kampagnesitet www.sikkertrafik.dk/teenager kan forældre få gode råd og teste deres viden om de unges adfærd i trafikken og hvordan man som forældre kan gøre de unge mere sikre i trafikken.