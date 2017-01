Politirapporten fra uge 3

Taxachauffør overfaldet i bilen

Onsdag 18. januar kl. 02.11 blev en 50-årig taxachauffør udsat for vold, da en kunde pludseligt bagfra tog halsgreb på chaufføren på Hillerødmotorvejen nær Gladsaxe, hvormed chaufføren var ved at miste herredømmet over bilen. Chaufføren fik trukket bilen ind til siden, hvorefter kunden åbnede døren og løb fra stedet. Chaufføren ringede straks og anmeldte hændelsen til politiet, hvilket resulterede i, at den 31-årige gerningsmand kort tid efter blev fundet. Gerningsmanden blev sigtet og anholdt for overtrædelse af straffeloven.

Kørsel uden kørekort

Onsdag 18. januar kl. 20.10 bragte en patrulje en varevogn til standsning på Gladsaxe Ringvej, hvor føreren, en 21-årig mand, blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han tidligere har fået frakendt sit kørekort.

Kørsel i frakendelsestiden kan koste fængselsstraf

Kørsel i frakendelsestiden koster fængsel anden gang, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Er du frakendt førerretten, koster det en bøde første gang, du alligevel fører bil. Bødestørrelsen afhænger af din indkomst. F.eks. er bøden 10.000 kroner, hvis du tjener 250.000 kroner årligt. Tjener du 400.000 kroner, er bøden på 16.000 kroner. Anden gang du kører, er straffen 10 dages fængsel, som kan gøres betinget mod en indtægtsbestemt bøde og afvikling af 30 timers samfundstjeneste. Tredje gang skal man 20 dage i fængsel, og derudover kan bilen konfiskeres. Fjerde gang koster 30 dages fængsel.

Tricktyveri på Møllevænget

Torsdag 19. januar kl. 08.00 blev en 97-dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Møllevænget i Gladsaxe, da hun lukkede to kvinder ind, som udgav sig for at være fra hjemmeplejen. Da de to kvinder var gået, undrede damen sig, da hjemmeplejen selv plejer at låse sig ind. Herefter opdagede damen, at de to kvinder havde stjålet hendes pung.

Begge kvinder beskrives som:

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, 30-40 år og almindelige af bygning. De havde begge sort hår og var iført et tørklæde omkring hovedet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til Claus Stamp på telefon 72 58 74 13, Lokalpolitiet, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Villaindbrud på Brøndkarsevej

Torsdag 19. januar kl. 17 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Brøndkarsevej.

Gerningsmanden fik angiveligt adgang til huset ved at bryde et vindue op med en skruetrækker, hvorefter vedkommende havde fri adgang til hele huset. Hvad der er stjålet er endnu uvist.

Vær opmærksom på indbrud

Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at være opmærksomme på indbrud:

• Lav ferieaftaler med naboen og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden

• Vær varsom med åbne døre og vinduer om sommeren

• Ryd ikke op før ferie, lad huset se beboet ud

• Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt – f.eks. personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

• Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

• Arbejder du om natten – f.eks. med avisomdeling, renovation, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom på mistænkelige personer og biler i dit område

• Lad ikke værdier ligge frit fremme – gem dem af vejen

• Sådan beskytter du dig mod indbrud: www.dkr.dk

Flere jakker stjålet på Søborg Hovedgade

Torsdag 19. januar kl. 17.15 blev det anmeldt, at to ukendte gerningsmænd netop havde stjålet seks vindjakker fra et tøjstativ, der havde stået ude foran en forretning på Søborg Hovedgade .

De to gerningsmænd løb op og tog jakkerne, inden de hurtigt forlod stedet i en bil. Bilen, de kørte væk i, er ligeledes meldt stjålet og har registreringsnummeret: DG 43 478.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til Claus Stamp på telefon 72 58 74 13, Lokalpolitiet, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Pas på hælervarer!

Gør dig ikke til hæler ved at købe stjålne effekter. Udvis mistænksomhed, hvor prisen på en vare er unaturlig lav, eller hvis effekten er graveret med et navn, der ikke tilhører sælger. Husk, at hæleri, ligesom tyveri, straffes.