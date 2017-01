Power-mormor købte for 10.000 kroner

Ruth Bovbjerg havde sine fem børnebørn med i hestevognen, da hun på få timer brugte vinderchecken fra Bagsværd Handelsforening

Bare tanken om, at man i løbet af et par timer skal spendere 10.000 kroner i en række forskellige butikker og forretninger, kan give én sved på panden.

Men for Ruth Bovbjerg, der dyrker yoga, træner i motionscenter og er frivillig motionsven, var det ingen større fysisk udfordring at nå rundt, fordi det hele foregik med hestevogn. Med sig i vognen havde Ruth sine døtre Helle og Mettes fem børn: Anton (6 år), Sofie (8), Felix (8), Loui (11) og Villads (12). Børnebørnene kom med opmuntrende bemærkninger, mens Power-mormor tømte butikkerne. Ruths ægtemand Knud fulgte pænt med rundt på gåben ved siden af julemanden og hesten.

Det hele startede med rød løber, julekurv og julestemning hos Guldsmed Kirkegaard i Bindeledet, derefter satte hestevognen kurs mod Ryby, og hos Bagsværd Vinhandel fik Ruth overrakt det synlige vinderbevis af formanden for Bagsværd Handelsforening, Steve Stusgaard. Hestevognen trak over mod År 2000 Pladsen og Bog & Idé, inden kareten nåede frem til indgangen ved Bagsværd Centret, hvor næste stop var hos Din Tøjmand.

Sidste del af de mange rare penge fra Bagsværd Handelsforenings julekonkurrence blev brugt på Café Sisko, hvor hun sammen med mand og børnebørn afsluttede med en forrygende lillejuleaftensmiddag i Bagsværd bymidte. Maden til juledagene havde Ruth Bovbjerg på forhånd bestilt hos Bagsværd Slagteren.



Mia Swärd fra Guldsmed Kirkegaard uddelte en julekurv til den glade vinder, der efterfølgende købte tre par ørestikker fra Christina Jewelry & Watches.

Foto: Jacob Thesander.



Nikolaj Norling fra Bog og Idé fandt bøger og gavekort frem til Ruth.

Foto: Jacob Thesander.



Hos Ryby fandt Ruth Bovbjerg en Nilfisk-støvsuger, som kan renholde hjemmet på Louisehøj.

Foto: Jacob Thesander.



Hos Din Tøjmand blev der købt to par bukser, et bælte og en poloshirt til Knud og et af børnebørnene.

Foto: Jacob Thesander.



Den gode dag fandt sin afslutning på Café Sisto, hvor mormor inviterede Knud og børnebørn på julemad.

Foto: Jacob Thesander.