Roskilde Ring – Danmarks historiske racerbane

Motorekspert holder foredrag på Hovedbiblioteket

Når talen falder på Roskilde Ring, får racersportsentusiaster og lokalhistorisk interesserede ofte et drømmende blik i øjnene og husker tilbage til en tid med store drømme og ambitioner.

Der kommer fart over feltet, når Gladsaxe Hovedbibliotek inviterer indenfor til en aften i racersportens tegn. Racerkøreren, ingeniøren og forfatteren Carsten Frimodt fortæller om racerbanen Roskilde Ring (1955-1968); en legendarisk heksekedel midt i Roskilde, der tiltrak tusindvis af tilskuere og lagde brændende asfalt til danmarkshistoriens første og eneste racerløb i Formel 1-klassen.

Denne højoktane aften er arrangeret i samarbejde med Gladsaxe Lokalhistoriske forening og foregår som sagt på Gladsaxe Hovedbibliotek mandag 6. februar, klokken 19.00. Billetter koster 50 kr. eller 35 kr. for medlemmer af Klub Kræs.

Arrangementet vil være en portal direkte tilbage til en tid, hvor motorsportens stjerner blev idoliseret for deres mod og ekstravagante livsstil. Selv Roskildes egne, ikke synderligt motorsportsinteresserede, drenge måtte overgive sig og sneg sig under indhegningen for at få et glimt af stjernen over dem alle, Stirling Moss, når han kom hvinende rundt i Pirelli-svinget i sin højtpolerede Maserati.

Men det var ikke kun byens drenge. Nej, hele byen var med, når de store løbsdage oprandt. Lydene var sønderrivende, bilerne var smarte og pludselig forvandlede Roskildes familiefædre sig, hvis bare de havde en lille smule petroleum i årene, til professionelle racerkørere. Det var i hvert fald indtrykket, hvis man forvildede sig ud på byens udfaldsveje efter løbene. Man skal jo huske på, at der ingen fartbegrænsning var dengang. Derfor skulle der køres ræs.