Gæsterne i Gladsaxe Svømmehal kan få sjov motion

Det er svært at holde sig oprejst, men det er også sjovt, og mange børn bare elsker det, når de får chancen for at prøve i diverse sommerlande.

I vinterferien (uge 7 fra 13. til 17. februar) slippes fire oppustelige bolde løs i Gladsaxe Svømmehal. Der kan være en person i hver bold, og det koster ikke ekstra at prøve, når man har købt billet til svømmehallen.

Det foregår mandag-fredag kl. 10-12.