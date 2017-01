Sæsonstart med New Orleans-sound

Sæsonstart med internationale topnavne

27. november 2007 blev Gladsaxe Jazzklub stiftet. Siden er det nærmest kun gået en vej: Fremad. Med et meget varieret repertoire.

Og på fredag bydes der på et stort internationalt jazznavn. Den amerikanske sangerinde Monique Thomas, der har boet i Frankrig siden 1998 kommer forbi sammen med fem kendte musikere fra den dansk-tyske jazzscene.

Monique Thomas & Burich-l’Etienne New Orleans Ensemble er et internationalt sammensat band, som spiller jazz, gospel og blues med “New Orleans-sound”.

Monique Thomas er født i Philadelphia, hvor hun under sin opvækst lyttede til jazz, gospel og Motown-musiksoul og ”Black American Music”. Hun begyndte at synge og spille klaver i en ung alder. Hun har studeret jazz og klassisk musik, og optrådt i jazzklubber og ved festivaler overalt i USA. I 1998 flyttede Monique til Bordeaux i Frankrig, hvor hun begyndte at undervise i jazzsang. Sideløbende hermed har hun sin egen solokarriere, som har ført hende til de fleste spillesteder og festivaler i Frankrig og optrædener i mange andre europæiske lande.

Monique er inspireret af sangerinder som Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae og Shirley Horn.

Besætning: Monique Thomas (USA), vokal; Finn Burich, trombone; Thomas l’Etienne (Tyskland), klarinet/alt- og tenorsax; Martin Schack, piano; Torben Bøtker Bjørnskov, bas; Esben Laub von Lillienskjold, trommer.