Saunaer er dyre og bruges af få

I sit læserbrev i sidste uge kritiserede Carsten Stendal lukningen af saunaer på vores idrætsanlæg. Jeg kan godt forstå, at det er ærgerligt, når saunaen på Bagsværd Stadion, som I har været glad for at bruge, lukker.

Det sker fordi det i forbindelse med budgettet for 2017 er besluttet at lukke de saunaer og dampbad, som ikke ligger i direkte tilknytning til svømmehallerne.

Saunaer er dyre at vedligeholde og brugen af dem er forholdsvis begrænset. Samtidig sparer vi 110.000 kr. årligt i drift ved at lukke dem.

Vi har mange ønsker og behov i kommunen, som skal dækkes. Derfor ser vi løbende på vores drift, så vi kan finde penge til at finansiere dem. I denne omgang er det bl.a. saunaerne, der har måttet holde for på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Vores idrætsadministration er i løbende dialog med alle foreninger på vores idrætsanlæg.

De foreninger, som har benyttet saunaerne, er blevet tilbudt selv at dække udgiften til drift og vedligeholdelse af saunaerne. Det drejer sig om ca. 12.000 – 15.000 kr pr. år. Foreningerne er velkomne til at kontakte vores idrætschef Holger Kortbek for at lave en aftale.

Katrine Skov (A),

formand for Kultur,

Fritid og Idræt i Gladsaxe