Saunalukning – det er en ommer

Som motionist i Bagsværd Atletik Club finder jeg det stærkt kritisabelt, at Gladsaxe Kommune vælger at slukke for saunaerne på kommunens idrætsanlæg.

Sauna er godt for kredsløbet, kan man læse på kommunens hjemmeside. Det gælder i hvert fald for den sauna, man kan benytte ved svømmehallen, men det burde nok også gælde for de nu slukkede saunaer.

Foreningslivet betyder fællesskab, og der kan komme en god dialog ud af en tur i sauna.

Hvis man vil spare på forbruget, så gå i dialog med brugerne. Vi har mange gode ideer.

Det er en ommer Gladsaxe.

Carsten Stendal

Bagsværd